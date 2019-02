Adottare un amico a quattro zampe: in canile sfilano i cani "coccolosi"

I cani più affettuosi ospiti al canile di Forlì sfilano per trovare casa. I quattro zampe che, all’interno della struttura comunale, spiccano tra gli altri per la loro dolcezza, daranno il via ad una serie di incontri pensati per incentivarne le adozioni. Da sabato, per almeno un sabato al mese, i volontari che operano all’interno del canile di via Bassetta 16/e a Villanova, presenteranno ai visitatori un gruppo di cani accomunati dalla dalla medesima caratteristica: fisica o caratteriale. L’iniziativa, ideata dall’associazione gruppo volontari canile di Forlì, mira a dare visibilità a 4 zampe che incarnano specifiche peculiarità favorendo, così, l’incontro con chi ricerca proprio queste caratteristiche.

Ad aprire la serie di incontri, questo sabato, saranno i “coccolosi”, ovvero Fido dal carattere estremamente docile e affettuoso. L’appuntamento è per le 15 quando, una decina di teneri 4 zampe, sarà condotta nell’area verde antistante la struttura comunale, per un simpatico defilé. Al termine dell’iniziativa, i volontari rimarranno a disposizione del pubblico per rispondere ad eventuali domande o far conoscere i singoli cani. L’appuntamento successivo, è previsto per il 2 marzo quando protagonisti della giornata saranno i “giganti buoni”, ovvero cani dalla grande mole in cerca di casa.

Il 23 marzo sarà la volta dei “burloni a quattro zampe”, animali che conquistano non solo per la loro bellezza ma anche per la contagiosa simpatia. Il 6 aprile, il fascino la farà da padrone con “miss e mister eleganza” mentre il 27 dello stesso mese, si avrà la possibilità di conoscere i “timidoni”, cani che rischiano di non essere notati dagli aspiranti padroni proprio per la loro discrezione. Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook dell’associazione gruppo volontari canile di Forlì oppure contattare il 3495259097.