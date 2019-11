Sfilata di moda e artisti sul palcoscenico per la Neonatologia di Forlì

Domenica si celebra la Giornata Mondiale del Neonato Prematuro. E’ l’occasione per richiamare l'attenzione sul tema della prematurità e sensibilizzare sulle sfide e sulle problematiche che i piccoli nati pretermine e i loro genitori devono affrontare durante il difficile percorso di sopravvivenza e di crescita. I neonati pretermine sono quelli che vengono al mondo prima della 37a settimana di età gestazionale e rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società. Un bambino su 10 nasce prima del termine ed uno su 100 viene alla luce prima dei 7 mesi di gravidanza. Anche quest’anno, grazie alla preziosa e fattiva collaborazione di numerose Associazioni, si svolgeranno sul territorio romagnolo diverse iniziative a sostegno dell’attività delle Terapie Intensive neonatali e delle Neonatologie dell’Ausl Romagna.

L’Associazione ‘Crescere a Piccoli Passi’ organizza domenica, alle 15, al Teatro Verdi di Cesena l’iniziativa benefica “A piccoli passi sul palco” (l’ingresso è a offerta libera). Un evento – spettacolo, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, che sarà presentato da Daniele Tigli, con la partecipazione degli “ex prematuri” della Terapia Intensiva Neonatale di Cesena. In programma, l’esibizione di “The Little Steps Band” diretta da Alex Grilli, la sfilata di moda per bambini a cura di ‘Nina Luna’. Ospiti d’eccezione saranno Giuseppe Povia, Alessandro Ristori, Maria Pia Timo e Enrico Zambianchi.

Al termine dell’evento è previsto un aperitivo offerto dall’Associazione, per tutti i partecipanti. L’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Bufalini di Cesena e della Neonatologia dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, in particolare per acquistare strumentazioni mediche particolarmente utili per l’assistenza e la cura dei bambini nati prematuri e dei neonati in generale. Informazioni e prenotazioni: Associazione Crescere a Piccoli Passi Alice 3341130033