Sfilza di controlli della Polizia Provinciale: pesanti sanzioni per fucili irregolari e caccia di notte

Sono più di un centinaio i controlli ai cacciatori, effettuati dagli Agenti della Polizia Provinciale di Forlì-Cesena dall’apertura della stagione venatoria ad oggi. Varie le sanzioni amministrative elevate in materia di pubblica sicurezza, riguardanti in particolare la mancata distanza da abitazioni o strade e l’assenza del prescritto capo ad alta visibilità. Per cinque soggetti invece, che cacciavano anatidi in orario notturno, sono scattati importanti provvedimenti sanzionatori con il relativo sequestro dell’avifauna selvatica abbattuta illecitamente. Nei loro confronti è inoltre prevista una segnalazione alla Questura, che potrà portare, sempre per ragioni di pubblica sicurezza, alla sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Nello stesso contesto un sesto cacciatore è stato denunciato penalmente, perché esercitava l’attività venatoria con la propria arma sprovvista del prescritto limitatore di colpi, per la quale la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro obbligatorio.