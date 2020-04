Sfoggia le arti marziali per stendere il fidanzato durante la lite: non doveva trovarsi lì, multata

E' riuscito a chiedere aiuto alla Polizia solo dopo essersi riuscito a liberare dalla fidanzata che l'aveva picchiato con tecniche da arti marziali. E' quanto accaduto a Forlì. La donna, una 28enne di nazionalità ucraina, è stata sanzionata dal personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi per aver violato la norma finalizzata a contrastare la diffusione del covid-2019. La giovane è risultata residente a Bellaria e quindi si trovava nella città mercuriale senza una valida giustificazione.

La 28enne aveva trovato ospitalità a casa del compagno. Tra i due vi è stata un'accesa lite al culmine della quale la ragazza si è avventata contro il fidanzato. Secondo quanto riferito dall'uomo agli agenti, la 28enne, a suo dire campionessa di arti marziali, l’aveva cinturato al collo ed all’avambraccio destro con una presa di gamba, fino ad atterrarlo ed impedirgli i movimenti, e solo con un morso al polpaccio era riuscito a liberarsi.

I poliziotti, dopo avere effettivamente constatato il chiaro segno dell’arcata dentaria lasciato sulla pelle, hanno resi edotti i litiganti delle loro facoltà di legge in ordine alla loro controversia privata, per poi sanzionare la giovane per la sua ingiustificata presenza in città. La ragazza ha poi lasciato quel domicilio per rientrare alla sua residenza.