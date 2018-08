Sfreccia per le vie del centro: 19enne guidava sotto l'effetto di stupefacenti

E' stato sorpreso alla guida dell'auto del padre sotto l'effetto di stupefacenti. Un forlivese di 19 anni è stato sanzionato e denunciato dagli agenti della Volante della Questura di Forlì nel corso di un controllo effettuato giovedì sera. I poliziotti l'hanno inseguito fin sotto casa dopo averlo notato sfrecciare a velocità sostenuta per le vie del centro. Gli operatori hanno potuto immediatamente constatare che il conducente era in condizioni psicofisiche alterate.

Lo stesso ha ammesso di avere appena fatto uso di droghe leggere, rifiutando ulteriori accertamenti previsti dal codice della strada. Con se aveva mezzo grammo di marijuana. Questo gli è costata una pesante sanzione ed il ritiro immediato della patente di guida, oltre che il fermo amministrativo dell’auto, intestata al padre, e la segnalazione in Prefettura per uso personale di stupefacenti. Inoltre è stato denunciato alla Procura per "guida sotto l’effetto di stupefacenti" e "rifiuto all’accertamento sanitario".