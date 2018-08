Sfrecciava ubriaco e con velocità pericolosa nel centro abitato: dice addio ad auto e patente

Numerosi i controlli effettuati nel fine settimana sulla Statale del Muraglione e sulla via Emilia da parte della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. In totale sono 15 le persone sanzionate, di cui 8 per superamento dei limiti di velocità o per velocità pericolosa. Tre le patenti di guida ritirate. Sulla Statale 67 a Portico di Romagna è stato fermato un forlivese su una Fiat Panda che viaggiava a 70 km h in centro abitato. Appena sceso i poliziotti hanno scoperto che era ubriaco con un tasso pari a 2.20 di alcool. Gli è stata ritirata la patente, tolti 13 punti e denunciato, inoltre l'auto è stata sequestrata per la confisca e sanzionato anche per euro 169 per superamento dei limiti di velocità.

Due patenti ritirate anche a seguito di incidenti stradali lievi. E' stata ritirata cautelativamente la patente di guida per lesioni ad una forlivese di 46 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale con feriti in via Bidente. Stessa sorte per un altro incidente con lesioni: la patente è stata ritirata ad un forlivese di 45 anni, rimasto coinvolto in incidente stradale con feriti in viale Bologna.