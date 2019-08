Sfugge al controllo dei famigliari, anziana ritrovata stremata tra le campagne di Carpena

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di Ferragosto, per la scomparsa di un'80enne affetta da seri problemi di salute poi ritrovata grazie all'impiego dell'elicottero dei carabinieri. L'allarme è scattato intorno alle 15 a Carpena dove, l'anziana, si trovava in compagnia dei famigliari per i festeggiamenti. All'improvviso, però, la donna è sfuggita al loro controllo allontanandosi dall'abitazione e facendo perdere le proprie tracce. Disperati, i parenti hanno allertato i carabinieri ed è scattato il protocollo di ricerche viste, anche, le precarie condizioni di salute dell'80enne. Si è alzato in volo anche l'elicottero dei carabinieri e, battendo le campagne dall'alto, intorno alle 17 è riuscito ad avvistare l'anziana che si trovava riversa a terra in un campo in mezzo ai filari di viti. E' stato così possibile coordinare le squadre di ricerca dei vigili del fuoco a terra che, raggiunta l'80enne, hanno prestato i primi soccorsi alla donna. E' intervenuto il 118 e, nonostante la signora fosse stremata per aver camminato per oltre 2 chilometri sotto il sole battente, le sue condizioni sono apparse buone ma è stata comunque portata in ospedale per gli accertamenti del caso.