Shade e Marta Losito per festeggiare l'apertura di Burger King

Sirio, azienda ravennate e franchising del marchio americano, non ha lesinato su niente per la città bizantina e, dopo la buona riuscita dell’apertura del nuovo Burger King di via Faentina 158/160 a Ravenna, regala alla città un’inaugurazione per festeggiare il ristorante. Dalle ore 15.00 a intrattenere il pubblico nel corso della giornata ci saranno infatti due ospiti: il rapper Shade, artista poliedrico, e la muser Marta Losito, una delle influencer più seguite del momento. Entrambi giovani, entrambi con milioni di fan al proprio seguito, pronti ad incontrare i giovani ravennati.