Shopping con la carta di credito rubata a Imola: arrestato in flagrante dalla Polizia

Un 25enne originario del Gambia, domiciliato nel riminese, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì per "ricettazione" e "indebito utilizzo di carte di credito". Tutto ha avuto inizio quando da un negozio è stata segnalata la presenza di un uomo che stava creando problemi in merito al pagamento della merce. I poliziotti hanno accertato che la discussione era nata per un mancato pagamento con una carta di credito per la quale il sistema rifiutava la transazione.

Lo straniero avrebbe insistito con arroganza a pretendere altri tentativi. Con se aveva una carta intestata ad un cittadino italiano residente a Imola. Inoltre, in un’altra tasca, aveva uno scontrino relativo ad una transazione effettuata due ore prima in una farmacia cittadina. Accompagnato in Ufficio per la prosecuzione degli accertamenti e per la sua identificazione (era, infatti, privo di documenti), è emerso che il proprietario della carta ancora non aveva ancora scoperto di esser stato derubato in quanto fuori regione. La vittima, dipendente di Trenitalia, prima di intraprendere il viaggio per servizio aveva lasciato la sua auto parcheggiata alla stazione di Imola e durante la sua assenza qualcuno (probabilmente proprio l’africano) aveva rotto il vetro e rubato dall’interno dell’abitacolo appropriandosi della carta di pagamento.

Venerdì è stato celebrato il processo per direttissima. Il giudice Ilaria Rosati (pubblico ministero Laura Brunelli) ha condannato l’imputato ad un anno e otto mesi di reclusione. L’uomo è stato poi rimesso in libertà con il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo al momento ancora formalmente incensurato, sebbene a suo carico sia pendente un altro procedimento penale, al Tribunale di Bologna, per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, commessi qualche giorno fa nel capoluogo felsineo.