"Nuove norme stringenti": salta a Modigliana lo Show di Natale al Palazzetto dello Sport

L'edizione 2018 dello Show di Natale di Modigliana non si svolgerà. Lo annunciano attraverso una nota l'amministrazione comunale e la "Bottega del Suonatore". "A causa delle stringenti normative emanate dal Ministero degli Interni in merito alla sicurezza nelle pubbliche manifestazioni, il Palazzetto dello Sport non é certificato per manifestazioni di pubblico spettacolo, ma solo per eventi sportivi - viene spiegato -. Essendo necessarie numerose certificazioni incompatibili con i tempi a disposizione e ritenendo il Nuovo Teatro dei Sozofili luogo non idoneo sia per le scenografie già realizzate, sia per il numero di spettatori generalmente presenti alla manifestazione, si é concordato di rinviare lo spettacolo a data da destinarsi".

L'amministrazione Comunale specifica, inoltre, di aver già incaricato il responsabile dell'Area Tecnica di procedere con le valutazioni necessarie per ottenere la relativa certificazione per eventi di pubblico spettacolo da realizzarsi in futuro all'interno del Palazzetto dello Sport, compatibilmente con le risorse che il Comune potrà mettere a disposizione.