Si aggira con fare sospetto nei pressi del punto bus: è irregolare in Italia

Non ha ottemperato ad un ordine di espulsione firmato dal questore. Un 23enne del Burkina Faso è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì per il reato di clandestinità. L'extracomunitario è stato identificato giovedì mattina mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del piazzale del Punto Bus, in piazzale Spadolini, insieme ad un connazionale e ad un marocchino. I poliziotti hanno avvicinato il terzetto per l'identificazione, verificando la non regolarità del 23enne in Italia.