Si aggiravano con fare sospetto vicino alla fermata del bus: nascondevano la droga

Si è conclusa un’attività antidroga portata a termine dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Forlì, svoltasi nel centro cittadino. Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto e repressione di sostanze stupefacenti è stato sorpreso in flagranza di reato e arrestato un individuo trovato con una ragazza, resosi responsabile del reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, con conseguente denunciata in stato di libertà della donna per concorso nel medesimo reato.

Tutto è iniziato durante un controllo in via Colombo, quando sono stati fermati per un controllo due individui, un 43enne e una 22enne, entrambi residenti a Forlì e già noti alle forze dell'ordine, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi della fermata del bus. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale sul posto con esito positivo: a carico dell’uomo, infatti, sono stati rinvenuti due involucri contenenti 11 grammi circa di eroina, e successivamente presso la sua abitazione è stato trovato un ulteriore involucro contenente un grammo circa della stessa sostanza e un bilancino di precisione, nascosti nell’armadio della camera da letto, tutto materiale debitamente sottoposto a sequestro.

Pertanto nella flagranza di reato l’uomo è stato arrestato e condotto insieme alla ragazza negli uffici della Compagnia di Forlì per gli adempimenti di rito. Qui i due sono stati sottoposti al foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici. Per tale vicenda il Gip del Tribunale di Forlì De Paoli ha convalidato l’arresto e rimesso l’uomo in libertà.