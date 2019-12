Si aggiravano di notte per le vie di Ca'Ossi col kit del ladro: due giovani nei guai

Si aggiravano per le vie di Ca'Ossi presumibilmente per mettere a segno dei furti. Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, hanno denunciato un 22enne residente in città e un 25enne della zona di Cesena, per "possesso di arnesi da scasso". Uno dei due aveva uno zaino in spalla contenente una torcia elettrica e un flessibile a batteria, nuovo di zecca.

Gli agenti hanno dapprima individuato quello con lo zaino in spalla, che stazionava davanti ad una casa con fare sospetto. Immediatamente lo hanno perquisito, dopo avere accertato che sul suo conto risultano parecchi precedenti per furto. Così, dallo zaino sono usciti il flessibile e la torcia. Durante il controllo è uscito di casa un altro soggetto, lì residente, conosciuto alle forze dell’ordine, il quale per dimostrare che il flessibile non era rubato, ha mostrato la scatola d’imballaggio e lo scontrino, così dimostrando anche che tra i due forse vi era un accordo, andato a vuoto grazie al tempestivo e attento controllo della polizia.

Per il possesso degli strumenti, che sono stati sequestrati, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica. "Il risultato dell'attività è frutto della costante e attenta attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato per contrastare il crimine diffuso ed i reati di carattere predatorio, al fine di rafforzare la sicurezza cittadina", commenta il dirigente Santandrea.