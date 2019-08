Si allontana dal villaggio, cercato tutta la notte dal Soccorso Alpino era rientrato da solo

Oltre 12 ore di apprensione per un 42enne di Galeata che, nel pomeriggio di sabato, si è allontanato per un'escursione dalla comunità di Pian Baruccioli dove era in vacanza facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, uscito per fare una passeggiata fra i boschi, al tramonto non era ancora rientrato e nella notte gli amici hanno fatto scattare l'allarme chiamando i carabinieri. Dopo i primi accertamenti, i militari dell'Arma hanno messo in moto la macchina dei soccorsi e, all'alba, si sono mobilitate le squadre dei carabinieri Forestali di San Benedetto e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco. I soccorritori hanno iniziato a battere sentieri e zone limitrofe fino a quando, verso le 9.30, una pattuglia dei Forestali ha ritrovato il 42enne che aveva già fatto rientro nella comunità.