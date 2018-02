Si annuncia una domenica piovosa: slitta il Carneval Park di Vecchiazzano

Le previsioni meteo indicano una domenica piovosa. Per questo motivo slitta al 25 febbraio l'appuntamento con il Carneval Park di Vecchiazzano. L'appuntamento prevede una grande sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e attrazioni che animerà le vie del quartiere. Il punto di ritrovo sarà situato nel parcheggio vicino all’ufficio postale mentre il punto di arrivo è previsto presso la tensostruttura del polisportivo “N. Treossi”. Alla festa parteciperà il gruppo di sbandieratori e musicisti del Borgo Durbecco di Faenza. Ad arricchire l’evento contribuiranno inoltre giochi e animazione, balli di gruppo, palloncini e la golosa merenda per tutti i bimbi. Verranno premiato il gruppo in maschera più numeroso e le maschere più originali. Il pomeriggio di festa è organizzato dal Comitato di Quartiere Vecchiazzano, Massa e Ladino in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune e con un nutrito gruppo di realtà composto da Associazione di quartiere, coop. sociale “l’Accoglienza”, Associazione Genitori Scuola “Duilio Peroni”, Comitato di Quartiere Ca’ Ossi, Polisportivo Treossi, scuole dell’infanzia Primavera di Gesù e Peter Pan, dalla Scuola Media Zangheri.