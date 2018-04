Si avvicina il primo pellegrinaggio del 2018 al santuario di Lourdes

Si terrà dal 13 al 18 maggio il primo pellegrinaggio 2018 al santuario di Lourdes della Sezione Emilia Romagna dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Ad accompagnare i pellegrini il Vescovo Emerito Mons. Giuseppe Verrucchi. Con l’Unitalsi è possibile vivere un’esperienza unica per riscoprire la bellezza della fede che porta nella città mariana milioni di persone di ogni nazionalità accomunate da dolori, speranze e preghiere.

Malati e volontari si uniscono in un viaggio della speranza che sembra trasformarsi nel viaggio della certezza: comunque andrà il pellegrinaggio alla grotta di Lourdes il miracolo è in parte già compiuto, la vita trionfa sul dolore fra canti, abbracci, preghiere, lacrime o semplici sorrisi. "I nostri pellegrinaggi – afferma la presidente regionale Anna Maria Barbolini - rappresentano un'occasione unica per tanti i malati e disabili che in questi giorni diventano assoluti protagonisti di un mondo che finalmente viaggia alla loro velocità e che li valorizza e li apprezza per la loro grande carica di umanità. Il nostro è un “viaggio” che nasce dalla speranza, dalla fede e dalla voglia di condivisione”

Il presidente della Sottosezione Unitalsi di Forlì, Enrico Leoni ci ricorda come i viaggi siano un preziosa occasione di vita che racchiude un desiderio : “Tornare a casa da pellegrinaggio portando a casa ciò che siamo riusciti a vivere con le persone malate e disabili anche nella nella nostra vita normale dove ognuno, indipendentemente dalla propria condizione fisica, deve avere la possibilità di realizzarsi pienamente come persona inserita nella propria comunità". Le iscrizioni sono aperte: basta prendere contatti con la Sottosezione Unitalsi Forlì-Bertinoro via Solferino, 21 Forlì tel.0543-32606 (lunedì-.mercoledì-venerdì dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 20.45 alle 22)