Si celebra a Forlì la festa del patrono dei giornalisti con un convegno regionale

Si svolgerà venerdì, alle 15, nel Salone comunale di Forlì, l’incontro regionale per i giornalisti dell’Emilia-Romagna in occasione della festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, e del centenario del settimanale della diocesi di Forlì-Bertinoro “il Momento”. L’appuntamento, aperto a tutti, è organizzato dalla diocesi di Forlì-Bertinoro, Ufficio comunicazioni sociali Ceer, Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna, in collaborazione con Fisc, Ucsi, Gater, Acec, GreenAccord, con il patrocinio del Comune di Forlì, e avrà come titolo “Dalle community alle comunità. Il servizio del giornalista per fare rete”.

Al convegno, che è anche corso di formazione per giornalisti con l’acquisizione di crediti professionali (previa iscrizione sulla piattaforma Sigef) sarà anche ripreso il messaggio di Papa Francesco per la 53esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Dopo i saluti del vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza e del sindaco, Davide Drei (sarà inoltre presente monsisgnor Tommaso Ghirelli, delegato Ceer per le comunicazioni sociali), interverranno: Giovanni Rossi, presidente Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, don Franco Appi, direttore de il Momento, Alessandro Rondoni, direttore Ufficio regionale comunicazioni sociali Ceer, Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”, e don Ivan Maffeis, direttore Ufficio comunicazioni sociali Cei.

Nella rivista “Il Nuovo Areopago” verranno raccolti gli atti del convegno che si svolgerà a Forlì e sono stati pubblicati quelli dell’incontro di sabato ad Imola su “Notizie false, deontologia e giornalismo per la pace”.