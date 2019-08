Si celebra il 170° anniversario della Trafila Garibaldina

Giovedì 15 agosto 2019, con ritrovo e partenza alle ore 20.00 presso l'area della fontana del Parco Urbano Franco Agosto, Forlì, sarà in programma una camminata sulle tracce della Trafila Garibaldina. I partecipanti, accompagnati da Gabriele Zelli, percorreranno un tratto di quello che molto probabilmente fu l'itinerario dove nella notte fra il 15 e il 16 agosto 1849, passarono Giuseppe Garibaldi e il Maggiore Leggero, in fuga dopo la soppressione della Repubblica Romana, aiutati in questo da tre contrabbandieri forlivesi capeggiati da Giovanni Maltoni, detto "Gnarata", nel tentativo, poi riuscito, di sottrarsi dalle ricerche dell'esercito austriaco. Partendo dal punto di ritrovo si uscirà dal parco per guadare il fiume e per proseguire poi lungo l'argine sinistro del corso d'acqua per superare "idealmente" il confine fra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, che in realtà i due fuggiaschi attraversarono effettivamente 170 anni fa.

Prima della partenza i violinisti Teddi Iftode e Radu Iftode eseguiranno brani popolari e risorgimentali. Partecipazione libera. È indispensabile indossare scarpe comode e dotarsi di una pila. La passeggiata non si svolgerà in caso di pioggia. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Forlì e il Risorgimento. Itinerari attraverso la città".