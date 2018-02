Si celebra la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Mercoledì, nel salone comunale di Forlì (ingresso piazza Saffi, 8) si svolgerà un incontro pubblico sul tema "Le guerre e i sacrifici dei popoli”. L'evento è promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, in collaborazione con i Comuni di Forlì e Cesena e con l'amministrazione provinciale, in occasione della prima edizione della “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” recentemente in coincidenza con la data del primo febbraio di ogni anno.

In quell'occasione la riflessione è stata portata a Roma e, ora, vengono proposte iniziative nei territori. L'iniziativa comincerà alle 9, nella chiesa di San Mercuriale (piazza Saffi) con la celebrazione della messa a suffragio per proseguire poi alle 10, nel Salone Comunale, con un incontro Pubblico, che vedrà il saluto di Vittorio Ragazzini, presidente provinciale dell’Associazione Vittime Civili di guerra alla presenza del Sindaco del Comune di Forlì e delle autorità territoriali.

All'incontro parteciperanno studenti delle scuole medie e superiori che sono stati anche coinvolti in un progetto che intende conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e dei conflitti nel mondo.Punto di riferimento, nel momento in cui si celebrano i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, saranno i contenuti e i principi sanciti dall'articolo 11 che promuove la cultura di pace e il ripudio della guerra. L'inziativa è aperta a tutti i cittadini che sono invitati a partecipare.