Si celebra la “Settimana nazionale della protezione civile”: riunione in Prefettura

Nell’ambito della “Settimana Nazionale della protezione civile” che quest’anno si svolge dal 13 al 20 ottobre 2019, si è tenuto nella giornata di lunedì alla Prefettura di Forlì-Cesena, un incontro - che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena, delle Unioni dei Comuni di questo territorio, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito – sul sistema della protezione civile alla luce del nuovo codice, emanato con Decreto legislativo del 2 gennaio 2018 nr. 1.

Nella circostanza Claudia Casadei, in rappresentanza dell’Agenzia Regionale, si è soffermata sul ruolo in materia, in particolare, dell’Agenzia regionale medesima e dei Comuni.

Il Prefetto, nel richiamare l’importanza delle recenti raccomandazioni del Capo della Protezione Civile in tema di situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici, ha ribadito le indicazioni inviate dalla Prefettura ai Sindaci della provincia in riferimento all’importanza che assumono, tra l’altro, prassi operative di buon senso e comportamenti che la popolazione può assumere per fornire un consapevole supporto in situazioni di necessità, a sostegno del sistema di protezione civile. Non ultimo al fine di evitare la dispersione di risorse in interventi di soccorso che tali non sarebbero stati se fossero state adottate semplici azioni di prevenzione.

Durante l’incontro, la Prefettura e l’Agenzia regionale hanno rappresentato alle Unioni dei Comuni presenti la propria disponibilità a incontri sul territorio, raccomandando loro, al contempo, di farsi intanto parte diligente nella diffusione dei contenuti della riunione odierna presso gli enti locali associati.