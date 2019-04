Si cercano donatori di midollo osseo: con "E tu che tipo sei?" parte la campagna di Admo e Medoc

Al via il progetto "Prendiamoci a cuore...Admo" con un incontro con i collaboratori del centro medico "Prenditi a cuore" e Forlifarma, che saranno attivi nella campagna di informazione. "Questo incontro ha confermato in primis lo spirito di sensibilizzare la cittadinanza con l’obiettivo di coinvolgere potenziali donatori, ed è stato un momento di “formazione” per i partecipanti che dovranno relazionarsi con i cittadini che vorranno informazioni inerenti la donazione", spiega Susanna Schiavone, della direzione del "Prenditi a Cuore - City Riability Wellness" del Gruppo Medoc. Il Gruppo metterà a disposizione dell’Associazione i propri ambulatori di Forlì, Cesena, Faenza e Bologna, dove gli aspiranti donatori di midollo osseo potranno effettuare il prelievo salivare. Inoltre, aggiunge Schiavone, "si farà portavoce della mission negli ambulatori dove è presente a Lugo, Ravenna e Rimini, e nelle Aziende e società sportive clienti. Nelle nove farmacie Comunali il personale sarà a disposizione per informazioni". Conclude Schiavone: "Per questa campagna Admo ha lanciato un nuovo format pubblicitario “E tu che tipo sei?” che potrete trovare in ambulatori e farmacie comunali". Per informazioni: è possibile telefonare allo 0543 21087 al centro “Prenditi a Cuore - City Riability Wellness” e/o www.admoemiliaromagna.it.