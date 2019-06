Si ferisce la testa tagliando la legna: portato con l'elicottero all'ospedale Bufalini

Grave incidente domestico a Predappio Alta, nel pomeriggio di venerdì. I soccorritori del 118 si sono dovuti precipitare in via Circonvallazione, nel centro storico della frazione, per aiutare un uomo che si è ferito gravemente nell'atto di tagliare la legna. L'uomo, intorno alle 17, si è ferito in particolare alla testa e si è reso necessario far intervenire, in ausilio, anche l'elicottero delle emergenze che ha caricato il ferito e lo ha portato con un codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena.