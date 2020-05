Si frattura una gamba durante l'escursione: il Soccorso Alpino interviene con l'elimedica

Ferita durante un'escursione sul crinale tra le valli del Bidente di Pietrapazza e il Bidente di Ridracoli. Paura giovedì pomeriggio per una 35enne. L'incidente si è verificato a Casanova dell'Alpe. La donna stava effettuando un'escursione con cinque amici, in una pista fuori sentiero segnata abusivamente da segni non ufficiali. In località Ca Santoni si è procurata un trauma alla gamba sinistra, che non le ha permesso di continuare la marcia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allarme è stato dato dagli amici alle ore 15, e una volta individuata la zona dalla centrale operativa, sono state attivate due squadre di terra l'ambulanza 54 e l'elimedica equipaggiata di vericello. Essendo la località molto distante dalla strada carrozzabile, una volta giunte sul posto le squadre hanno immobilizzato la paziente e hanno atteso l'arrivo dell'elicottero che ha provveduto a vericellare la paziente a bordo per poi trasportarla al Bufalini di Cesena.