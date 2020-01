Si insedia la nuova Consulta delle Associazioni delle Famiglie

Si insedia venerdì pomeriggio la nuova Consulta delle Associazioni delle Famiglie. Lo annuncia l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, specificando che "tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione vi è quello di sostenere le famiglie del territorio, nella consapevolezza che svolgono funzioni sociali fondamentali per la crescita, la formazione delle persone e la loro educazione". Tassinari entra nel dettaglio: "A farne parte saranno 24 tra associazioni, movimenti, gruppi di volontariato e di cooperazione sociale. Questo organismo, che resterà in carica tre anni, avrà funzioni consultive e di rappresentanza e partecipa all'elaborazione delle politiche familiari comunali in stretto rapporto con l'Amministrazione per un'efficace azione di sostegno, promozione e valorizzazione delle famiglie forlivesi; potrà raccoglierne e rappresentare i bisogni, come le aspettative e le potenzialità, nonché promuovere iniziative e progetti volti a sostenere e diffondere una cultura che riconosca la famiglia realtà fondamentale della società".

"Siamo molto orgoglio di questo progetto - conclude la Tassinari - a famiglia è il fulcro della nostra società e come tale va valorizzata e ascoltata. L'obiettivo della Consulta è proprio questo; creare un canale sinergico di interlocuzione che metta al primo posto le famiglie i loro fabbisogni". Fanno parte della consulta l’Acli Forlì-Cesena, associazione famiglie per l’accoglienza regione Emilia Romagna, Afi Forlì-Cesena, Associazione delle Famiglie Onlus, Associazione Genitori Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice, Gruppo Ma’Pa’, Agesci, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Associazione Anolf Forlì-Cesena, Associazione Ricreativa Culturale, Forlì cambia, Asa, Associazione Solidarietà Adozioni Onlus, Associazione San Lorenzo, Associazione Società di S. Vincenzo De' Paoli, Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, Centro di Aiuto alla Vita, Centro di Solidarietà, "Centro Tabor per la ersona, la coppia e la famiglia", Comunità Masci Fo 6, Movimento Adulti Cattolici Italiani, Famiglie Insieme Aps, Famiglie Ragazzi Senza Voce, Gaf, Genitori Adottivi Forlì, Gruppo di preghiera di Montepaolo Onlus, GruppoFacebook "Mamme di Forlì alla riscossa", Gruppo Gamiglie, Parrocchia Regina Pacis, Gruppo Informale, La Croce di Forlì, Movimento per la Vita - Forlì Aps, Ordine Francescano Secolare, Fraternità Secolari Francescane Diocesane delle due obbedienze – Ofs Minori e Ofs Cappuccini.