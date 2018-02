Si mette in moto la macchina della Festa Artusiana: pubblicato il bando per ristoratori e sponsor

Si mette in moto la macchina della Festa Artusiana, in programma a Forlimpopoli dal 23 giugno al primo luglio. Giunta alla sua 22esimaedizione, la manifestazione intreccia la stuzzicante offerta gastronomica con un ricco programma di spettacoli, concerti, animazioni, mostre ed eventi culturali che stimolano il palato e deliziano l'intelletto. Forlimpopoli, come da tradizione, si trasformerà nella capitale del “mangiar bene” per rendere omaggio al suo concittadino più illustre: il gastronomo Pellegrino Artusi, padre indiscusso della moderna cucina italiana.

Un intreccio irresistibile di suoni, profumi e sapori invade nei nove giorni della Festa il centro storico della cittadina artusiana, teatro di un inedito dialogo tra gastronomia, cultura e intrattenimento. Filo conduttore sono la cucina domestica e le oltre 700 ricette del celebre manuale artusiano “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene” che rivivono nei tanti ristoranti e punti di degustazione allestiti lungo le strade, le piazze e i vicoli di Forlimpopoli, rinominati per l'occasione secondo i capitoli del

celebre libro. Il linguaggio della Festa si intinge dunque nelle parole, nei racconti e nello spaccato di quell'Italia che

proprio il manuale ha contribuito a unificare dal punto di vista identitario, culturale, gastronomico e linguistico.

Come ogni anno, l'amministrazione comunale di Forlimpopoli rende pubblici gli Avvisi per poter partecipare alla Festa Artusiana in qualità di Sponsor e in qualità di Ristoratore. Tutta la documentazione necessaria (Avvisi Pubblici, Disciplinari, Moduli di Domanda, etc.) per partecipare alla kermesse è consultabile e scaricabili dal sito del Comune di Forlimpopoli (www.comune.forlimpopoli.fc.it e dal sito dedicato alla Festa Artusiana, www.festartusiana.it). Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it, e che le domande per la ristorazione, dovranno essere consegnate in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune oppure trasmesse via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it entro e non oltre il 1 Marzo 2018. Non saranno accolte domande incomplete o pervenute dopo tale data. Per ogni tipo di informazione o chiarimento sull'avviso si invita a contattare l'Ufficio Cultura (cultura@comune.forlimpopoli.fc.it – 0543 749237).