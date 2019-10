Si oppone al controllo dei Carabinieri in via Spazzoli: denunciato

I Carabinieri di San Martino in Strada venerdì notte hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni della propria identità personale, un forlivese già noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora. Nel corso di un controllo in via Spazzoli, ha opposto resistenza nei confronti dei militari, allontanandosi a piedi e lasciando l’auto incustodita. Rincorso dagli operanti, lo stesso è stato bloccato ed identificato, rifiutando comunque la perquisizione personale.