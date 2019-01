Si parte coi 4 rilevatori di passaggio col semaforo rosso, dove saranno e come funzionano

Gli impianti sono stati installati nei mesi scorsi ed ora il progetto di sicurezza stradale per il rilevamento elettronico dei passaggi col rosso può partire. Il 28 gennaio, infatti, entreranno in funzione i 4 nuovi 'Vista Red', che si aggiungono a 4 già presenti sul territorio di Forlì e dintorni. Questi saranno operativi alle intersezioni tra via Placucci e viale dell'Appennino, via Campo di Marte e viale Medaglie d'Oro, via Campo di Marte e viale Spazzoli ed infine tra viale Gramsci e via Andrea Costa. Quelli attuali si trovavano già da alcuni anni in viale Roma all'incrocio con viale Gramsci e all'incrocio tra viale Spazzoli e viale Bolognesi, oltre che al semaforo della Panighina sulla via Emilia, nel comune di Bertinoro.

Il passaggio col rosso non è un'infrazione molto comune nel nostro territorio, ma resta un grave pericolo per la circolazione. In un anno le diverse telecamere di questo tipo posizionate a Forlì hanno visto 526 trasgressioni sanzionate. Altre 559 multe sono state staccate a Panighina di Bertinoro. In questo caso sono di più sia per il maggior traffico, ma anche perché il semaforo si trova posizionato in un punto di maggior traffico di passaggio e meno traffico urbano.

Il sistema elettronico di rilevamento delle infrazioni dei passaggi col rosso punisce chi si trova in piena irregolarità. Per quanto, infatti, sarebbe sanzionabile anche il passaggio col 'giallo', il sistema punisce i passaggi solo dopo 4 secondi dallo scattare del rosso e l'infrazione viene rilevata sulla linea di arresto.