Si perde con l'auto tra le colline, la polizia lo trova con la cella telefonica

Seguendo le indicazioni, tra quelle stradali e quelle del navigatore, si è trovato in strade sempre più strette, fino a bloccarsi impantanato in sterrati in mezzo alle vigne. Solo a quel punto ha chiamato la polizia, ammettendo di essersi completamente perso e di non avere la benché minima idea di dove si trovasse. E' la disavventura che si è verificata ad un bolognese di 72 anni che stava viaggiando da Terra del Sole in direzione Faenza, mercoledì pomeriggio. L'uomo, seguendo le indicazioni, si è trovato nella campagna di Villagrappa, una scorciatoia effettivamente utile per non dover attraversare Forlì.

Ma ad un certo punto le strade si sono fatte sempre più piccole, fino all'epilogo alle 15.30 quando il “disperso”, che si trovava alla guida di una Bmw X3, ha lanciato la telefonata di aiuto, spiegando di avere la macchina bloccata in mezzo ad uno sterrato. La Polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti con i loro mezzi, isolando la cella telefonica del chiamante, nella zona di Castiglione e dei “Sabbioni”. Giunti sul posto è stato necessario accendere le sirene e il disperso segnalando al telefono di sentire avvicinarsi o meno i segnalatori acustici della polizia ha dato le ultime indicazioni per essere trovato. Il suv è stato dunque tirato fuori da un trattore di un contadino e l bolognese è stato accompagnato fino alla prima via di lunga percorrenza.