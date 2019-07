Si ricostruisce il muro di Corniolo lesionato dal maltempo: lavori finanziati dalla Regione

Sono iniziati lunedì i lavori per la ricostruzione del muro che delimita la strada comunale di accesso all'abitato di Corniolo. La struttura, ricorda il sindaco Daniele Valbonesi, "ebbe un cedimento a seguito degli eventi climatici del marzo del 2018. I lavori sono finanziati e gestiti dalla Regione Emilia-Romagna per un importo di circa 104mila euro e dureranno circa 4 settimane". Dopo una seconda parte di febbraio condizionata da una serie di nevicate, il successivo innalzamento delle temperature e il conseguente scioglimento repertino del manto nevoso, associato alle precipitazioni che hanno interessato il territorio, avevano determinato il manifestarsi di diffusi eventi franosi anche successivamente al manifestarsi degli eventi meteorologici. Nel comune di Santa Sofia si verificò oltre all’interruzione totale di tre strade comunali anche il crollo del muro sulla strada comunale per Corniolo (in via della Foresta) – la strada collega il capoluogo e a Corniolo.