Si risvegliano miti greci e romani nella Notte Nazionale del Liceo Classico

Apertura straordinaria delle porte del Liceo Classico di Forlì prevista nella giornata di venerdì dalle 18 alle 24, durante si potrà partecipare ad incontri, letture, spettacoli ed approfondimenti organizzati e ideati dagli studenti dell'indirizzo tradizionale del liceo G. B. Morgagni. Per il secondo anno, infatti, il consiglio docenti della scuola, guidato dal Dirigente scolastico Marco Molinelli, ha deciso insieme ai suoi studenti di partecipare alla Notte nazionale del Liceo Classico, un'iniziativa giunta alla sua quarta edizione e lanciata dal Liceo Classico Gulli e Pennisi di Avezzano, in provincia de L'Aquila. "Nel 2017 abbiamo aderito per la prima volta al progetto - dice il preside Molinelli - in forma ridotta, ovvero dalle 20 alle 24 perchè non sapevamo quale sarebbe stata la risposta degli studenti e nemmeno quella del pubblico. Avendo ottenuto un successo oltre le nostre aspettative, con alcune centinaia di persone presenti, quest'anno abbiamo deciso di aderire in forma completa alla proposta nazionale ampliando l'orario dalle 18 alle 24".

La serata, che si svolgerà contestualmente in 407 licei italiani, ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e dell'associazione italiana di Cultura Classica, oltre che quello del Comune di Forlì per quanto riguarda il Liceo Classico Morgagni. "Abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte, siccome i ragazzi di prima sono arrivati da appena tre mesi nella nostra scuola e sono ancora in fase di ambientazione - continua Molinelli -. Ogni scuola ha carta bianca sulle iniziative da proporre durante la serata in modo da valorizzare al meglio i propri studenti e i programmi svolti nelle classi. Due saranno, però, i momenti comuni a tutti gli istituti italiani: l'incipit iniziale alle 18 con la proiezione del video nazionale della Notte del Liceo Classico e la conclusione della serata con la recitazione dell' "Inno omerico a Selene" sia in metrica greca che in italiano. La novità introdotta rispetto allo scorso anno sarà l'utilizzo di ben quattro aule della nostra scuola all'interno delle quali verranno proposte diverse iniziative in più orari in modo tale da permettere al pubblico di assistere a tutte".

Sfogliando il programma della serata, disponibile sul sito del Liceo Morgagni, ci si imbatte in un vero e proprio simposio dal titolo "La setta dei poeti estinti" che, "grazie alla partnership con alcune aziende agricole e vinicole del territorio, gli studenti hanno allestito proprio come si faceva nel settimo secolo avanti Cristo: reciteranno poemi mentre gli ascoltatori degusteranno calici di vino - racconta la professoressa di greco e latino Tiziana Donati, referente dell'iniziativa -. La conferenza "Dal caos al Cosmo" sarà invece divisa in due parti: nella prima alcuni studenti esporranno le teorie dei greci sull'Universo prima di Tolomeo; seguirà poi un'intervento sulle teorie astrofisoche moderne dal titolo "Il cosmo intorno a noi", tenuto dall'ingegnere Giovanni Succi del Gruppo astrofili forlivesi. Non mancheranno interventi musicali con canti e danze della tradizione greca e romana comparate a tradizioni più moderne, reading poetici e lezioni sul teatro. "La matematica del sonetto" sarà un intervento che chiarirà un concetto fondamentale, ovvero come la cultura scientifica e quella umanistica non possano essere considerati due mondi separati".

La valorizzazione del percorso studi dell'indirizzo tradizionale del Liceo Classico costituisce una delle motivazioni principali che ha spinto il corpo docenti del Morgagni a partecipare alla Notte Nazionale del Liceo Classico, nonchè la ragione principale che ha indirizzato l'istituto capofila dell'iniziativa a lanciare questa sfida agli altri licei italiani; soprattutto a fronte del calo di iscrizioni che ha colpito questo indirizzo negli ultimi anni, nonostante dal 2013 si assista ad una ripresa delle adesioni. "C'è bisogno di pensare alla cultura classica come a qualcosa di non obsoleto - conclude la professoressa Donati - e abbattere lo stereotipo che questo tipo di scuola superiore potenzi delle attitudini antiquate. La forte partecipazione che ha mosso i nostri studenti per la preparazione della serata che, ci tengo a precisare, si sono addossati l'intera organizzazione e cura degli eventi, con le classi seconde e terze ausiliate dagli insegnanti e le quarte e quinte completamente autonome, sottolinea il fatto che questo percorso di studi mantiene vivi e partecipi i ragazzi, oltre a fornire una preparazione unica per la carriera universitaria insieme a un metodo di studio solido".