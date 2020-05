Si ritrovano tra amici, ma è ancora vietato: 6 multati per le norme anti-covid

Sei persone sono state sanzionate per inosservanza dei provvedimenti governativi in materia di prevenzione della diffusione del coronavirus, e un’altra persona invece è stata denunciata in stato di libertà per violazione del foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dal Questore di Forlì. Il denunciato è un cittadino rumeno 36enne senza fissa dimora, con alcuni precedenti, che è stato controllato dagli agenti delle Volanti ieri pomeriggio in centro. I sei sanzionati dalla Polizia di Stato sono due forlivesi che stavano passeggiando per recarsi a cena di un amico dopo avere fatto la spesa alimentare, e quattro giovani, residenti a Cesenatico, Gatteo e Forlimpopoli, che nella notte tra venerdì e sabato sono stati notati girovagare in auto per la città. I quattro hanno giustificato la loro presenza a Forlì affermando di voler fare un giretto insieme.

