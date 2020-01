Si rivede un po' di neve in Campigna. La nuova settimana con l'alta pressione

L'ondata di maltempo attesa sulla Romagna ha portato una spruzzata di neve in Campigna. Pochi centimetri, mentre si attendeva qualcosa in più dal cielo. Gli impianti tapis rouland, campo scuola e area bob sono attivi. Le previsioni per domenica prevedono un'attenuazione delle precipitazioni, con sporadiche nevicate in quota. Le temperature sono attese in lieve calo nei valori minimi, mentre le massime in pianura oscilleranno tra 7 e 9°C. Dopo un lunedì tendente ad un cielo sempre più sereno, la nuova settimana trascorrerà all'insegna della stabilità, con tendenza ad aumento della nuvolosità da venerdì. Le temperature sono attese in diminuzione nei valori minimi.