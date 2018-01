Si schianta con lo snowboard in Campigna: soccorsa con l’elimedica una ragazza

È stata trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena la ventenne ravennate che nella mattinata di domenica è rimasta vittima di un grave incidente sugli sci sulle piste di Campigna. A quanto sembra da una prima ricostruzione dei fatti la giovane dopo essere scesa dallo ski-lift si è diretta verso la pista nera a bordo del proprio snowboard. Poco dopo ha perso però il controllo del mezzo rotolando per diverse decine di metri fino a schiantarsi contro un albero. Diversi i traumi riportati: soccorsa dai sanitari del 118, coadiuvati dal soccorso alpino, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Il soccorso alpino ha anche aiutato un altro sciatore a scendere a valle perché, dopo aver visto le condizioni della pista, non se l'è sentita di scendere fino al rifugio "La Capanna" e ha chiesto così aiuto ai soccorsi.