"Si sente puzza di gas, metta soldi e gioielli in frigo": anziana raggirata in casa sua

Fare la massima attenzione al truffatore che si aggira per Forlimpopoli e il territorio forlivese spacciandosi come operatore addetto ai contatori di acqua e gas. Il soggetto infatti ha già colpito due volte in dieci giorni a Forlimpopoli e l'invito – non certo nuovo ma che è sempre bene ripetere - è quello di non far entrare estranei in casa e soprattutto non lasciarsi abbindolare quando questi iniziano a far riferimento a denaro e preziosi presenti in casa.

A farne le spese, martedì mattina è stata un'anziana di 88 anni che ha accolto in casa il finto addetto al contatore dell'acqua, munito di tesserino ovviamente falso. Il truffatore deve aver spruzzato nell'aria un prodotto acre per simulare una fuga di gas e ha indicato alla donna di mettere al sicuro denaro e preziosi nel frigorifero, a suo dire il punto più sicuro in caso di incendio. La donna ha così svuotato la cassaforte e per il malvivente è stato un gioco da ragazzi fuggire con un bottino di circa quattromila euro di valore, di cui la metà in contanti.

Stesso modus operandi e, dalla descrizione, stesso soggetto per un colpo analogo sempre a Forlimpopoli. Anche in questo caso un finto addetto del gas di Hera, con la scusa scusa, è riuscito a impossessarsi di un bottino di circa mille euro di valore, sempre a scapito di una persona anziana. Da qui l'avviso dei carabinieri stessi a non fidarsi di queste persone, ed in particolare del falso operatore di acqua e gas, intorno alla quarantina d'anni, con la barba. Inoltre segnalare sempre alle forze dell'ordine ogni caso sospetto, e con la massima tempestività in quanto anche con pochi minuti di ritardo nell'intervento il lavoro del personale in divisa diventa molto più difficoltoso.