Si sfoltisce la siepe di Piazzale Monte Grappa: trovato un borsellino rubato 10 anni fa

Tra le sporcizie occultate sotto le siepi spunta anche della refurtiva, anche datata di anni. E' quanto capitato venerdì mattina ad un operatore di Alea, impegnato nelle pulizie in Piazzale Monte Grappa, dove è stata potata la siepe. Tra i rifiuti vi era anche un vecchio Borsellino da donna con diversi documenti. Tra questi vi era una tessera della Conad, che ha permesso di individuare la legittima proprietaria.

L'operatore l'ha consegnato e a sorpresa ha appreso dalla donna che le era stato rubato circa dieci anni fa. In una precedente occasione, nel mese di agosto, durante le operazioni di pulizia in via Vespucci, all'altezza del cavalcavia, era invece stato recuperato un altro borsellino rubato ad un cervese in Piazzale della Vittoria circa tre mesi prima. All'interno vi era anche una tessera bancomat.