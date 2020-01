Si spacciano per medici dell'Irst e offrono servizi di fisioterapia: occhio alla truffa telefonica

Si spacciano per dipendenti dell'Irst Irccs, offrendo telefonicamente servizi di fisioterapia. L’Istituto Tumori della Romagna mette in guardia i cittadini: "Nessuno dei dipendenti e collaboratori dell’Istituto è mai stato istruito o autorizzato in alcun modo ad effettuare telefonate di questo tipo né per offrire servizi né per raccogliere fondi telefonicamente. Alle persone che vengono contattate, si consiglia di chiedere il nominativo o l’esatta ragione sociale e il recapito dell’organizzazione che effettua questo tipo di proposte e, in caso di dubbio, non esitare a contattare direttamente l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell'Irst Irccs (0543/739247) che provvederà a verificare l’accaduto".