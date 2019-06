Si tuffa in piscina e batte la testa, si leva in volo l'elicottero di soccorso. Lievi ferite

E’ necessario prestare sempre la massima attenzione nelle piscine, più che mai utilizzate in questa stagione per rinfrescarsi. A ricordare che insidia possa essere l’acqua è il drammatico caso del bambino che è annegato mercoledì pomeriggio a Mirabilandia. Anche venerdì mattina i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire in una piscina all’aperto per un giovane di 14 anni che si è ferito in un tuffo. Il fatto è avvenuto a Tredozio nella tarda mattina, sul posto si è portata anche l’elimedica di soccorso. Per fortuna in questo caso al giovane sono state riscontrati solo leggeri traumi ed è stato tenuto in osservazione all’ospedale di Faenza visto il trauma ricevuto alla testa.