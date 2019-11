Si ubriaca e si droga, poi si mette comunque al volante: ragazza nei guai

Servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Meldola, al comando del capitano Rossella Capuano. Durante il weekend appena trascorso i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni della vallata del Bidente hanno rinforzato l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e, non meno, allo scopo di contrastare anche ogni forma di criminalità e di illegalità non trascurando i controlli alla circolazione stradale. Sono state impiegate 13 pattuglie e 26 militari. Il bilancio è di dieci denunce a piede libero, 45 veicoli controllati, 80 persone identificate tra conducenti e passeggeri, diverse violazioni accertate in materia di codice della strada nonché 9 patenti ritirate e 2 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

Nello specifico, nel corso del servizio, articolatosi nei comuni di Meldola, Forlimpopoli e Bertinoro, i militari hanno deferito a piede libero per "guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche" con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e positività alla cocaina una trentenne forlivese. Denuncia a piede libero per "guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche", con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, anche per un ragazzo forlivese di 27 anni, un uomo di 53 anni, una 31enne residente a Bertinoro. Un 41enne residente a Civitella di Romagna, due forlivesi di 31 e 53 anni, una forlimpopolese di 43 anni ed un cinese di 47 anni sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. Nel medesimo contesto è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti un soggetto trovato con 2.4 di hashish.