"Siamo pronti a ripartire": il simpatico video delle guide turistiche dell'Emilia-Romagna

Nella ripartenza del turismo le guide dell’Emilia Romagna hanno pensato di produrre un video promozionale di invito al ritorno alla loro professionalità per la divulgazione della cultura in regione ai singoli e ai gruppi turistici. Il video è già presente sui social e si tratta di un cortometraggio che illustra le nuove modalità di svolgimento della professione dopo l’interruzione a causa dell’epidemia da Coronavirus. Con allegria affronta il tema dell’illustrazione dei beni culturali e delle tradizioni con l’attenzione alle precauzioni dovute alle richieste per la difesa personale e altrui da un nuovo contagio.

Le riprese sono state effettuate nelle principali piazze delle città della regione accompagnate dal brano "Ci vuole un po’ di rock and roll" di Andrea Mingardi, che è anche il testimonial d’eccezione del progetto. La professionalità e affidabilità della guida turistica viene presentata in tutti i suoi aspetti: si parte dalla quotidianità casalinga per arrivare alle bellissime piazze di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Imola, Forlì, Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini dove il patrimonio viene svelato. Viaggio, competenza, curiosità, racconto, passione, emozione e ripartenza sono le parole chiave utilizzate come messaggi scritti sulle mascherine utilizzate dalle guide. L’obiettivo del progetto è soprattutto quello di promuovere il cosiddetto turismo di prossimità nella riscoperta di un territorio in totale sicurezza.

Il montaggio del video, completamente autoprodotto, è stato realizzato da Francesco Filippi dello studio Mistral con una particolare attenzione anche alla versione Lis ed il progetto "Pronti a guidarvi!" ha ottenuto il sostegno di Apt Emilia Romagna. Questo il link per il video promozionale.