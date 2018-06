Torna il duo forlivese “Siboni&Red", ma cambia genere: un inno alla scuola e agli affetti

Dopo 9 mesi di silenzio torna il duo. Mattia Siboni e Francesco Rossi sono due 19enni forlivesi che hanno partorito nel 2017 due brani con relativi video che hanno totalizzato 220mila visualizzazioni su Youtube, con uno stile che si potrebbe definire “Rovazziano”. Ora si cambia completamente genere con il prossimo brano che uscirà luned prossimo: "Con te".

"Questa canzone è una vera e propria rivoluzione rispetto a quello che facevamo prima – racconta Mattia a ForliToday -. Sono passati 9 mesi nei quali abbiamo riflettuto molto, io avevo anche pensato di smettere. I nostri pezzi hanno avuto grandi risultati parlando di numeri, ma a livello di contenuti non lasciavano gran che. Abbiamo avuto molti stimoli anche da fuori e Francesco mi ha convinto ad andare avanti. “Con te” è un brano più pop rispetto ai precedenti, ma molto meno commerciale. Di fatto è una dedica alla scuola che nella buona e nella cattiva sorte mi ha cambiato la vita. Parla dell’esame di maturità e dell’esperienza che il liceo ti lascia. Per me è anche una dedica alle persone più importanti della mia vita”.

Con i primi due pezzi, "Fuori controllo" e "Leggendario”, il duo forlivese si era guadagnato anche la reputazione di presuntuoso e provocatore. “Mi aspetto dal nostro nuovo lavoro soddisfazione e cambiamento personale, emozioni belle - confessa Siboni -. Il video è stato girato sulla nostra Riviera, in luoghi nascosti e sconosciuti ai più. E’ stata un’esperienza tosta, perché abbiamo girato per 14 ore non stop con Luca Ballelli e Matteo Antonini di Web Factory”. Intanto i ragazzi guardano anche oltre i confini di Forlì: “Dopo “Fuori controllo” abbiamo avuto contatti con un’agenzia milanese con la quale siamo in buoni rapporti, ci stiamo esponendo anche fuori”.