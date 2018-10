Sicurezza del territorio, soldi per il ripristino del muro di sostegno di via Vendemini a Bertinoro

Oltre 915 mila euro per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Santerno a Carseggio di Casalfiumanese, nel bolognese. Fanno parte di un pacchetto da oltre 1 milione di euro per 4 interventi di messa in sicurezza e ricostruzione a Bologna, Forlì-Cesena e Piacenza. Sono risorse del bilancio regionale, a cui si aggiungono oltre 400 mila euro di economie, risparmi ottenuti su opere già concluse e che sono messi a disposizione per i nuovi investimenti.

“Per ricostruire il ponte di Carseggio, i nuovi fondi si aggiungono a un precedente stanziamento di 985 mila euro- spiega l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Paola Gazzolo-. Salgono quindi a 1 milione 900 mila le risorse messe in tutto a disposizione dalla Regione: l’importo necessario per realizzare i lavori. La Regione mantiene l’impegno preso. Si mettono in campo i finanziamenti per un’opera fondamentale ai fini del pieno ritorno alla normalità per chi vive e lavora in quel territorio”. Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Casalfiumanese, Gisella Rivola: “Per un piccolo comune dell’Appennino si tratta di uno stanziamento straordinario- afferma-. Permetterà di risolvere in modo definitivo le criticità aperte e dare le risposte che la popolazione attendeva”.

Gli interventi

Nel bolognese, oltre ai fondi per la costruzione del nuovo ponte di Carseggio, arriveranno 60 mila euro per il ripristino della parete e la messa in sicurezza del tratto di strada in via Monterenzio Chiesa a Bordighetto di Monterenzio (60 mila euro). In provincia di Forlì-Cesena è stato finanziato un intervento di ripristino del muro di sostegno di via Vendemini a Bertinoro (87,5 mila euro). Infine, nel piacentino sono state messe a disposizione le risorse per la messa in sicurezza del cimitero di Fellino a Travo (30 mila euro).