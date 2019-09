Sicurezza nelle scuole: a Galeata investiti in sei anni quasi 3 milioni di euro

"La sicurezza è una priorità". A Galeata negli ultimi sei anni sono stati investiti per la messa in sicurezza antisismica ed energetica delle scuole, 2,8 milioni di euro. A fare il punto è il sindaco Elisa Deo, che specifica: "Con l'ultimo imminente intervento sulla Scuola Secondaria di Primo Grado/Istituto Superiore "A.Vassallo" tutti gli edifici scolastici saranno rispondenti alle norme vigenti". Costo dell'opera 700mila euro. La somma di 2.8 milioni di euro è stata impiegata per la realizzazione di un nuovo asilo e riqualificazione degli altri istituti. Tra le opere pubbliche principali per il 2019 figurano i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio che ospita la media "Flavio Biondo" e l'Istituto Ipsia Vassallo per un valore di 700mila euro. Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Galeata (2019-2021) è stato approvato lo scorso aprile senza aumenti di tasse.