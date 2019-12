Sicurezza, oltre 200 divise impegnate in una settimana di controlli straordinari

Cinque arresti, otto denunce e tre persone segnalate. E' questo il bilancio complessivo del Piano Coordinato di Controllo del Territorio organizzato dalla Prefettura di Forlì-Cesena sulla base delle intese condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Da lunedì a sabato Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali interessate, hanno messo in campo numerose pattuglie per un totale di oltre 200 unità di personale impiegate. Sono state controllate 362 persone, di cui circa un terzo di nazionalità straniera, nonché fermati e controllati 527 veicoli. Nell’ambito dei cennati servizi, sono stati anche eseguiti diversi sequestri amministrativi di sostanze stupefacenti, per un totale di 1 grammo di marijuana e 2 grammi di hashish, nonché sequestri penali per un totale di 70 grammi di cocaina.