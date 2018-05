Sicurezza del Palafiera, l'assessore: "E' idoneo, ma faremo lavori su parapetti e vetrate"

Si potrà giocare regolarmente il campionato di basket al PalaGalassi la prossima stagione? A far porre legittimamente la domanda è stata una delle esternazioni fatte dalla cordata di imprenditori bocciata per la seconda volta dal Comune al bando per trovare un gestore privato. In particolare era stato Stefano Fabbri, presidente del Forlì Calcio e imprenditore della “Venturelli Romolo” a far rilevare la presenza di parapetti e vetrate fuori norma nell'area delle tribune del Palafiera di via Punta di Ferro. Bocciando il progetto - per Fabbri – il Comune era costretto a lavori precipitosi di messa a norma in vista del prossimo campionato.

Rispondendo ad un question time del Movimento 5 Stelle su quest'esternazione, l'assessore Sara Samorì ha spiegato che il Palafiera dispone attualmente di tutte le certificazioni di sicurezza necessarie ad accogliere pubblico. “ A detta di queste dichiarazioni l'impianto, oltre a non essere a norma per la sicurezza, necessiterebbe anche di lavori in tempi brevissimi. Il Comune dovrebbe essere attento alla sicurezza degli spettatori”, ha chiosato il consigliere pentastellato.

L'assessore ha replicato che, però, “Il palazzetto dello sport di Forlì dispone di tutte le autorizzazioni necessarie per gli usi a cui è destinato. Dispone del certificato di agibilità, rilasciata dalla commissione di vigilanza nel 2012 per 5.592 spettatori, il collaudo statico decennale, rinnovato nel 2017 anche con il nuovo tabellone montato sul campo. Il certificato antincendio è valido fino al 2024”. Per Samorì i lavori su parapetti e vetrate sono invece “migliorie per la sicurezza”: “Il PalaGalassi è in condizioni d'uso idonee per gli utenti, ma è una struttura realizzata nel 1983, è abbastanza datato e quindi alcuni elementi vanno resi più sicuri”.

Per il M5S “sulla carta risulta tutto a posto, ma ci segnalano che le vetrate sarebbero da sostituire, in quanto non in grado di reggere la pressione della folla in caso di evacuazione, mentre i parapetti sono da alzare da un metro a un metro e 20 centimetri, come d'altra parte per tutte le civili abitazioni. Il Comune ha fatto un bando per la gestione di un edificio pubblico non del tutto a norma, tanto che ci risulta che la capienza sarebbe di 4.000 persone, dato che l'ultimo anello non può essere usufruito per via delle vetrate”. Sul punto risponde a stretto giro Samorì: “Sono migliorie che non pregiudicano l'ideneità del Palafiera, in ogni caso opere su parapetti e vetrate saranno previsti dal bilancio comunale”.