Sicurezza per il Capodanno: vietato portare bottiglie col tappo e lattine in piazza

E' stata pubblicata l’ordinanza relativa al divieto di introdurre in Piazza Saffi contenitori di vetro o altro materiale frangibile (bottiglie o altri contenitori in genere) e in lattine, ma anche bottiglie con tappo, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno, dalle ore 20 di domenica 31 dicembre 2017 alle ore 6 di lunedì 1° gennaio 2018.

Negli stessi orari è vietato anche vendere bevande destinate all’asporto, anche se prive di contenuto alcolico, in contenitori di vetro o altro materiale analogo e in lattine, nonché bottiglie con tappo, da parte degli esercizi operanti nelle seguenti zone del Centro Storico: piazza Saffi intera estensione, tutto il quadrante compreso tra via delle Torri, piazza Ordelaffi e Duomo, corso Garibaldi (tratto da piazza Duomo a piazza Saffi), corso Diaz (tratto Ztl), corso della Repubblica da via Cignani a piazza Saffi, tutto il quadrante compreso tra corso della Repubblica e le vie Cignani, Giorgio Regnoli, largo De Calboli e piazza Saffi, tutto il quadrante compreso tra corso Mazzini, largo De Calboli e via Fratti. Nel divieto sono ricompresi i distributori automatici di bevande.