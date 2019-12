Sicurezza stradale, "Preveni...amo" incontra gli studenti delle superiori

Torna a Forlì l'iniziativa "Preveni...Amo", ideata e organizzata da medici e operatori del Trauma Center Romagna, per la sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti stradali. L'appuntamento, riservato agli studenti delle scuole superiori forlivesi, si terrà lunedì 18 dicembre, dalle 9 alle 12, nella sala Polivalente San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, 12. Il trauma è la prima causa di morte e di disabilità nelle persone di età inferiore a 40 anni. Un “bollettino di guerra” che potrebbe e che dovrebbe essere evitato.

Per aiutare i più giovani a conoscere e prevenire i politraumi, in particolare da incidente stradale, è nata l’iniziativa "Preveni..Amo", che vedrà, anche questa volta partecipare medici del Trauma Center dell'Ausl Romagna e professionisti degli ospedali della Romagna. Sono previsti gli interventi di di Luca Ansaloni, Vanni Agnoletti, Costanza Martino, Carlo Fabbri, Luigino Tosatto per l'Ausl Romagna, rappresentanti della Polizia Municipale e testimonial sportivi.

Nella foto il precedente appuntamento alla presenza del sindaco Zattini