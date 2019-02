Piede pesante sull'acceleratore, ecco il deterrente: attesi nuovi "Velo Ok" nel forese

L'amministrazione comunale di Bertinoro sposa il progetto "Attenta-Mente" contro la distrazione ed i comportamenti errati sulle strade urbane presentata da Fondazione Asaps e NoiSicuri Project e provvederà all'installazione di otto "Velo Ok". I dispositivi, secondo quanto stato stabilito dalla delibera di giunta, saranno installate in via Cellaimo con direzione monte-mare di fronte al civico 2383 sul marciapiede e nella stessa arteria con direzione mare-monte di fronte al civico 2972 sul marciapiede.

Saranno inoltre collocati in via Santa Croce (direzione monte di fronte al civico 3941 e in direzione mare davanti al civico 3691), in via Trò Meldola (direzione monte davanti al civico 1920 e direzione mare davanti al civico 2643), mentre in via Cerbiano saranno installati davanti al civico 658 (direzione mare) e 1023 (direzione monte).

La presenza delle colonnine arancioni a bordo strada sono ormai note per chi viaggia nei Comuni vicini, come per esempio Forlimpopoli. Non sono autovelox fissi, ma “postazioni” dove a turno è possibile installare un autovelox mobile, presidiato dalla Polizia Municipale e con constatazione immediata dall'infrazione. La presenza di queste colonnine arancioni fa da deterrente a spingere sull'acceleratore in particolare nell'attraversamento dei centri abitati.