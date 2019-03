Più sorveglianza sulla città: in arrivo telecamere al casello dell'A14 e sulla tangenziale

Un pacchetto di nuovi interventi pronti a partire nel piano di videosorveglianza della città. Il piano 'Forlì Sicura', che sta procedendo per stralci, vede una serie di interventi in partenza. Se da una parte il videocontrollo di quattro frazioni sarà attivo a breve, dato che i lavori sono già in corso (Villafranca, San Martino in Villafranca, Carpena e Pievequinta), dall'altra aumentano le zone presidiate dagli “occhi elettronici”.

Con un finanziamento di circa 300mila euro, infatti, saranno posizionate delle telecamere con funzione 'Targa System' im diversi punti della città, tra cui in primis il casello dell'autostrada A14, sia in entrata che in uscita. Simili apparecchiature tecnologiche saranno montate in via Ravegnana a Durazzanino, all'uscita di Coriano della tangenziale, in viale dell'Appennino a Grisignano e in via Enrico Mattei, a Villa Selva. In totale 5 postazioni, in cui - illustra l'assessore alla Sicurezza Marco Ravaioli - “non si fanno multe, ma si verificano i veicoli in transito, con una ricerca attiva sulle targhe dei veicoli oggetto di furto, privi di collaudo o di assicurazione”. Questi dispositivi saranno installati e accesi nel giro di pochi mesi.

In cantiere, ma con tempi un po' più lunghi anche altre 21 postazioni 'Mome', sempre telecamere ma che permettono un monitoraggio più flessibile, tra cui quello del transito dei mezzi pesanti non autorizzati, finanziati con 200mila euro.

Pannelli a messaggio variabile

E per rimanere sui dispositivi elettronici presenti sulle strade, un altro progetto da 436mila euro permetterà di disseminare sulle strade 19 pannelli a messaggio variabile, per dare informazioni in tempo reale sulla viabilità e le altre informazioni di pubblica utilità, ma anche per indirizzare il traffico dei visitatori verso i parcheggi più liberi e disponibili. Saranno riammodernati, dove possibile, quelli esistenti, mentre altri ne saranno installati. I più vecchi di questi apparecchi risalgono a vent'anni fa e diversi pannelli non sono più funzionanti.