Sicurezza Urbana, forum con gli esperti per il miglioramento della qualità della vita

Mercoledì mattina il palazzo di vetro di via Punta di Ferro, sede centrale del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, ha ospitato un incontro sul tema della "Sicurezza Urbana". L'appuntamento ha visto come relatori Giuseppe Simonelli, vice questore vicario della Questura di Forlì-Cesena; il comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Fabio Coppolino; Gianguido Nobili, dirigente dell’Area Sicurezza della Regione Emilia-Romagna; Samanta Arsani, funzionario ed esperto di progetti e tecnologie dell’Area Sicurezza della Regione Emilia-Romagna; Francesco Mascaro, responsabile dell’Area Tecnologica di Forlì Mobilità Integrata; e Daniele Giulianini, comandante del Corpo Unico di Polizia Locale.

Alla giornata hanno partecipato, oltre agli operatori della Polizia Locale dell’Unione anche colleghi provenienti dai vicini Comandi dell’Unione di Cesena-Montiano, Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare; rappresentanti della Polizia Provinciale, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri. Il tema della Sicurezza Urbana, da alcuni anni, è al centro dell’interesse politico ed istituzionale con l’emanazione di alcuni Decreti che hanno meglio definito i ruoli e le competenze dei diversi attori istituzionali quali ad esempio Sindaci, Servizi Locali e Forze di Polizia. In particolare, l’aspetto della sicurezza si inserisce in un ampio quadro di ampi mutamenti sociali. La giornata di approfondimento è servita ad analizzare più in dettaglio gli aspetti normativi confrontando gli impegni degli attori in campo al fine di sviluppare una positiva azione sinergica a supporto del benessere e del miglioramento della qualità della vita del nostro territorio.