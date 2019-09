Simona Ventura chiude gli "Incontri al tramonto". Attesa per la finale del Festival di Castrocaro

Si è svolta domenica, nell’ambito degli “Incontri al Tramonto”, l’ultimo appuntamento con “Aspettando il Festival di Castrocaro”. Ospite la conduttrice televisiva Simona Ventura, tra i volti più conosciuti del piccolo schermo. Protagonista della televisione italiana dalla fine degli anni Ottanta, si è raccontata allo scrittore e giornalista Giovanni Terzi. La presentatrice torinese sarà inoltre protagonista marted' proprio al “Festival di Castrocaro”, essendo presidente di giuria. Un ruolo, quello di giurata, che ha già provato a “X Factor”. Nel corso dell’incontro, la Ventura ha parlato del suo passato e dei progetti futuri: da settembre condurrà su Rai 2 il programma d’intrattenimento “Domenica Ventura”.

Ventura vanta una carriera costellata da grandi successi. Da “Mai dire gol” a “Le iene”, da “Quelli che… calcio”. Senza dimenticare “Scherzi a parte”, “L’isola dei famosi” e il “Festival di Sanremo” solo per citare alcuni titoli. La finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) sarà condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino ed andrà in onda su Rai Due.

Gli “Incontri al Tramonto”, disponibili su Tim Vision, la tv on demand di Tim, hanno visto ospiti grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione si sono raccontati a tutto tondo svelando alcuni retroscena legati alle proprie carriere. Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa, Barbara Palombelli, Lucio Presta, Adriano Panatta, Taylor Mega, Gessica Notaro e Paolo Bonolis.